Die Finanzbeamtin Katharina Kamp muss bei dem Gestütsbesitzer Carl von Balkhausen Steuerschulden eintreiben. Sie vereinbart einen Ortstermin, doch der grantige Gutsherr ignoriert sie. Als Katharina unverhofft ihren Bruder und dessen Frau durch einen Unfall verliert, hat sie zunächst ganz andere Sorgen. Liebevoll kümmert sie sich um ihre Nichte Lara, die den Unfall überlebt hat und nun für unbestimmte Zeit im Rollstuhl sitzt. Der Zufall will es, dass sich Carls und Katharinas Wege erneut kreuzen. Er und seine Pferde bewirken bei Lara und auch bei Katharina wahre Wunder. Kann Katharina ihn auch davor bewahren, sein Gestüt zu verlieren? - Suzanne von Borsody brilliert in dieser liebevoll inszenierten romantischen Komödie als Finanzbeamtin mit dem Herz am rechten Fleck. Außerdem sind Peter Sattmann, Lara Schneider, Paul Faßnacht, Teresa Harder, Brigitte Janner und Michael Hanemann zu sehen.