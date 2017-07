Scientology: Ein Glaubensgefängnis Heute | Bayern | 22:30 - 00:25 Uhr | Dokumentation Infos

Der Regisseur erzählt in dem Film die Geschichte der Glaubensgemeinschaft, die in den USA den Status einer Kirche hat und enge Verbindungen zur Politik, Wirtschaft und Filmindustrie unterhält. In Deutschland wird Scientology vom Verfassungsschutz beobachtet, in anderen Ländern gar als extremistische Sekte eingestuft. Aussteiger und Kritiker kommen zu Wort und berichten von ihren Erfahrungen. Original-Titel: Going Clear - The Prison of Belief Laufzeit: 115 Minuten Genre: Dokumentation, USA 2015 Regie: Paul Haggis, Alex Gibney Schauspieler: Himself Paul Haggis Himself Jason Beghe Herself Spanky Taylor Himself David Miscavige Himself John Travolta Himself Tom Cruise