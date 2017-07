The Closer Heute | sixx | 20:15 - 21:15 Uhr | Krimiserie Infos

Ein toter Polizist und ein ebenso toter Dealer: Für die Ermittlungsbehörden ist der Fall klar und seine Aufklärung soll schnell öffentlich gemacht werden. Brenda gibt den Spielverderber, denn offenbar waren an der Situation, bei der sich die beiden gegenseitig erschossen haben sollen, weitere Personen beteiligt. Untertitel: Der Dritte Mann Laufzeit: 60 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2006 Regie: Michael M. Robin, James Duff Folge: 1 FSK: 12 Schauspieler: Dept. Chief Brenda Johnson Kyra Sedgwick Asst. Police Chief Will Pope J.K. Simmons Sgt. David Gabriel Corey Reynolds Det. Lt. Provenza G.W. Bailey Det. Andy Flynn Anthony John Denison Agent Fritz Howard Jon Tenney