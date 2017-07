Adam Richman, der Feinschmecker aus New York City, fährt ganz in den Süden, um das berühmte "Trucks Gone Wild" - Festival zu besuchen. Mehr als 40.000 Motorsport-Fans aus allen Teilen der USA versammeln sich alljährlich im Bundesstaat Florida, sehen sich die spektakulären Rennen an und feiern dabei eine mehrtätige Party mit Livemusik und Schlammschlachten. Adam ist besonders auf die leckere Südstaatenküche neugierig, die hier üblicherweise serviert wird.