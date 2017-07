Sing meinen Song - Das Tauschkonzert - Duette Heute | VOX | 20:15 - 22:35 Uhr | Musikshow Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Mit neuen Gastgebern, neuen Künstlern und neuen Songs geht "Sing meinen Song" in die nächste Runde. Ob Rock, Pop, Rap oder Reggae - die Vielfalt der musikalischen Genres ist wieder groß! Lena Meyer-Landrut, Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß, Mark Forster, Gentleman, Moses Pelham und Michael Patrick Kelly sind der Einladung von Sascha Vollmer und Alec Völkel von "The BossHoss" nach Südafrika gefolgt und haben ihre zahlreichen Hits im Gepäck. Laufzeit: 140 Minuten Genre: Musikshow, D, ZA 2016 Gäste: Gäste: BossHoss, Mark Forster, Nena, Wolfgang Niedecken, Annett Louisan, Gentleman, Xavier Naidoo, Michael Patrick Kelly, Silbermond, Moses Pelham, Stefanie Kloß, Seven, Xaver Naidoo, Lena Meyer-Landrut, Samy Deluxe, The Boss Hoss Folge: 8 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets