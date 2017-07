Die verwöhnte Luxusgöre Poppy geht ihrem Vater so sehr auf die Nerven, dass er sie auf ein edles Internat in England verbannt. Mit ihrer frechen Art kommt die 16-Jährige hier nicht weiter. Nachdem sie gelernt hat sich an die Regeln zu halten, findet sie endlich Freundinnen - und einen heißen Flirt. Er ist ausgerechnet der Sohn der Rektorin.