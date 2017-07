Christy ist es gar nicht recht, dass Candace, die neue Freundin von Baxter, so gut mit ihrem Sohn Roscoe auskommt. Ihre Eifersucht wird noch schlimmer, als sie erfährt, dass Baxter sie heiraten möchte. Bei einem Elternabend an Roscoes Schule kommt es dann zum Eklat. Bonnie findet derweil, dass sie jetzt lange genug alleine war und möchte wieder einen Mann an ihrer Seite haben. Doch dabei pickt sie sich ausgerechnet Steve heraus, den Juristen, der ebenfalls bei den Anonymen Alkoholikern ist.