Ex-Cop Billy Taggart (Mark Wahlberg) wird vom New Yorker Bürgermeister Hostetler (Russell Crowe) beauftragt, seine scheinbar untreue Frau Cathleen (Catherine Zeta-Jones) zu überwachen. Taggart steht in dessen Schuld, weil der ihm einst geholfen hatte, als er noch im Dienst der Polizei einen Mann umgebracht hat. Bei seinen Recherchen gerät er bald in einen riesigen Sumpf aus Lügen und Intrigen - und macht sich dabei mächtige Feinde. Starbesetzer Krimithriller vom "The Book of Eli"-Regisseur.