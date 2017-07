O.J. Simpsons Geschichte ist die eines Schwarzen, der es sich erlaubt hatte, in einer "weißen" Paradedisziplin des Sports, dem American Football, Erfolg hatte und der dafür büßen musste. Über den Lebensweg des O.J. Simpson hinaus wird das Verhältnis zwischen weißer und schwarzer Community in den Vereinigten Staaten beleuchtet - und all das, was in diesem Verhältnis schief gelaufen ist.