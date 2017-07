Beim Anlegen des Containerriesen "Maersk MC-Kinney Møller" in Bremerhaven sind die Abläufe im Hafen minutiös geplant. Das Löschen und Laden der 18.000 Seefracht-Container darf nur 24 Stunden dauern, denn die Liegezeit kostet den Reeder viel Geld. Zwei Stunden vor dem Anlegen, helfen drei 5.000 PS starke Schlepper, die "MC-Kinney" durch die Wesermündung in den Hafen zu schleppen und sie dort in Präzisionsarbeit zu drehen. Die Containerschiffe der "Triple-E-Klasse" sind mit 400 Metern Länge und 60 Metern Breite, wahre Riesen. Gewöhnlich pendeln sie zwischen Asien und Europa. Nachdem das Schiff von den Festmachern an der Kaje befestigt wurde, beginnt für die Mitarbeiter des "North Sea Terminals" der Löschprozess. Eine Crew befindet in einem Personenkorb über dem Schiff und löst mit Hilfe von langen Stangen die "Twistlocks", mit denen die Container an den Ecken miteinander verschraubt werden. Nun kann der Containerkran die ersten Container herunterheben. An Land angekommen, übernehmen Portalhubwagen die Container. Wohin er diese bringen muss, sieht der Hubwagen-Fahrer auf seinem Bildschirm. Die Schiffsbesatzung wird in der Zwischenzeit von der Seemannsmission betreut. Ein Diakon bietet ihnen Gespräche und Telefonkarten an. Ein extra Shuttle-Service holt die Seemänner ab, damit die sich in der kurzen Liegezeit entspannen und vor allem über Telefon und Internet, Kontakt zu ihren Angehörigen aufnehmen können. Die nordreportage begleitet Crew und Hafenmitarbeiter in ihrem knappen Zeitfenster von der Ankunft bis zum Ablegen des Schiffsriesen. - Zwischen Löschen und Laden: Ein Megaschiff in Bremerhaven