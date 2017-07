Fröhlich, laut und bunt: Käpt'n Kümo's Marching Band auf Sylt Seit mehr als 20 Jahren sorgt die schrille Musikertruppe Käpt'n Kümo's Marching Band aus Flensburg lautstark und mitreißend für Unterhaltung. Fröhlich und scheinbar unermüdlich führt das bunte Musikervölkchen in wilder Verkleidung Umzüge an, mischt Straßenfeste auf und heizt dem Publikum bei verschiedensten Veranstaltungen ordentlich ein. Auch beim Karneval in Bonn ist die Truppe schon mit Erfolg aufgetreten. Der musikalische Leiter der Band, der Saxofonist und Komponist Richard Wester, ist nämlich gebürtiger Rheinländer. Ein "Nordtour"-Team hat die Band auf einen Betriebsausflug nach Westerland auf Sylt begleitet. Pilot und Koch: das besondere Dinner in Buchholz In der Nordheide können sich bei Helmut Faber Gäste wie auf dem Flughafen fühlen, sich in den Flieger setzen und bei gutem Essen ihrem Traumziel entgegen fliegen. Der ehemalige Tischler, Turniertänzer und Flugkapitän hat sich einen amerikanischen Privatjet, eine Gulfstream II, in den Vorgarten gestellt und einen hochmodernen Flugsimulator eingebaut. Bis zu zwölf Gäste können beim sogenannten Flying Dinner dabei sein. Ein weltweit einmaliges Erlebnis. Rund um den Fischmarkt in Altona An nahezu jedem Sonntagmorgen hört man auf dem Hamburger Fischmarkt das ohrenbetäubende Geschrei der Marktbetreiber. Wenn aber auf diesem Platz die Fisch-, Blumen- und sonstigen Stände abgebaut und die Touristenmassen wieder in ihren Reisebussen sitzen, dann entwickelt der Fischmarkt in Altona eine angenehm entspannte, beinah mediterrane Atmosphäre. Rinder vom Tollensesee: Limousinhof in Zippelow Die Rinderrasse Limousin stammt ursprünglich aus den Mittelgebirgslagen im Süwesten Frankreichs. Felix Wirtz hat sie nach Mecklenburg-Vorpommern in den kleinen Ort Zippelow am Tollensesee gebracht. Nachdem er seine Heimat Bayern verließ, wurde er Landwirt im Norden und hat mit der Limousin-Zucht seine Erfüllung gefunden. Mit viel Kraft und Engagement hat er einen ehemaligen DDR-Landwirtschaftsbetrieb um- und aufgebaut. Auch einen Hofladen hat er eingerichtet. Es hat sich herumgesprochen, dass das Fleisch seiner Rinder von guter Qualität ist. Camping und Glamping im Harz Auf vielen Campingplätzen im Harz findet ein Generationswechsel statt. So haben im Kreuzeck bei Hahnenklee und im Borntal in Bad Sachsa neue Besitzer entrümpelt und saniert. Beide Plätze liegen zentral und bieten sich als Ausgangspunkt für Wanderungen oder Radtouren an. Sogar komfortabel ausgestattete Safarizelte kann man dort mieten. "Glamping" nennt sich diese luxuriöse Variante des Campings, bei der man etwas bequemer mitten in der Natur Urlaub macht. Die Standesbeamtin in Neukloster: mit Herz und Schnauze Seit 25 Jahren ist Heidi Wendt Standesbeamtin in Neukloster. Im Gutshaus Jesendorf nimmt sie besonders gern Trauungen vor. Hierher kommen Paare aus ganz Deutschland, um sich im englischen Landhausstil das Jawort zu geben. Die Mecklenburgerin Heidi Wendt ist für ihre besonderen und humorvollen Traureden und als Hobbyautorin bekannt. Seit drei Jahren schreibt sie Anekdoten über kauzige Familientraditionen, eine missglückte Elchjagd und das Leben auf dem Dorf. Ihre Bücher verlegt sie in Eigenregie. Verkauft werden sie bei Lesungen. "Bitte wend(t)en!", heißt die Veranstaltungsreihe, die zum Beispiel im Café und Kunstladen Neukloster stattfindet. Ostfriesentee mal anders: kochen mit Tee Das Teetrinken ist immaterielles Kulturerbe der UNESCO geworden. Doch die Ostfriesen trinken nicht nur Tee, sondern kochen auch damit. In der "Kochschule" von Gertrud Tjaden im ostfriesischen Großefehn stellen Frauen in der Küche des alten Gulfhofs ein ganzes Teemenü zusammen: Salat mit einem Teedressing, Teepfannkuchen, Teeeier und zum Nachtisch Teecreme. Und vorweg: einen Tee-Holunder-Punsch. Und zur Teetafel danach gibt es eine Teetorte. "Cranachs Luther! - Bahrenfeld: von Dahlienfans, Popcorngourmets und Modebegeisterten