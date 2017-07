Ein schreckliches Virus vermehrt sich in Mitteleuropa in rasantem Tempo. Die daran Erkrankten werden zu wütenden Bestien. Da trifft Michael in Berlin ein, um seine Ex-Freundin Gabi zu besuchen. Kaum ist er dort angekommen, bugsiert das Schicksal den 15-jährigen Harper in seine Obhut. Gegenseitig beschützen sie sich und andere vor tobenden Zombies. Doch von Gabi fehlt zunächst jede Spur.