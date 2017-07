Steht die Geburt eines Babys an, tritt der Job erst einmal in den Hintergrund. Inzwischen nehmen sich viele Eltern nach der Geburt eine berufliche Auszeit, um sich intensiv um ihren Nachwuchs zu kümmern. Doch so eine Babypause will gut vorbereitet sein, damit kein Abschied für immer daraus wird. In Deutschland haben Arbeitnehmer das Recht, für die Betreuung bis zu drei Jahre pro Kind unbezahlt in Elternzeit zu gehen. Seit 2007 unterstützt sie der Staat während dieser Zeit finanziell mit Elterngeld, wenn sie deshalb nicht voll arbeiten können. Wie und bis wann Sie spätestens Elternzeit beantragen müssen, was hinter dem neu eingeführten "Elterngeld plus" steckt und welchen Anspruch Sie auf Rückkehr in den alten Job haben, erfahren Sie im "WISO"-Tipp. - Gut vorbereitet in die Elternzeit - Das müssen Sie regeln