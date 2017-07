Shir Khan und Tabaqui beobachten Mogli mit Chota, dem kleinen Tigerjungen. Gerade als sie angreifen wollen, schlägt in der Nähe eine Sternschnuppe ein, so dass die ganze Erde bebt und die Angreifer ihren Plan nicht ausführen können. Mogli erzählt dem kleinen Tiger, dass einer Legende nach ein Wunsch in Erfüllung geht, wenn man die Sternschnuppe berührt. Am nächsten Morgen ist Chota verschwunden.