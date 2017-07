Die Leiche des Wirtschaftsprüfers und Hobby-Schiedsrichters Jan Gersten wird in seinem ausgebrannten Autowrack am Rand einer Landstraße gefunden. Doch es war kein Unfall, sondern Mord. Nach ersten Ermittlungen gerät das Stürmertalent des FC Blauweiß Hadern, Volcan Baric, unter Verdacht. Gersten schickte ihn in einem wichtigen Relegationsspiel mit einer gelbroten Karte vom Platz, worauf der Stürmer ihn auf dem Spielfeld attackierte. War der Mord am Schiedsrichter die Rache für Volcans eingeknickte sportliche Karriere? Auch im Umfeld gibt es Feinde: Thomas Grimm, der ehrgeizige Fußballmanager, hatte nach dem Eklat notwendige Sponsorengelder verloren. Und Judith Gersten wurde scheinbar von ihrem Mann misshandelt. Hat Alexander Brunkhorst seiner Schwester Judith mit dieser brutalen Tat geholfen?