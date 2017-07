Der Delfin und das Baby: Gauner Biff ist so einfältig und ungeschickt, dass er das Baby seiner Schwester, auf das er aufpassen sollte, mitten auf dem Meer verliert. Glücklicherweise ist Zoom sofort zur Stelle. Er rettet das Baby und bringt es zu Yann, Marina und Onkel Patrick. Sofort beginnen sie mit der Suche nach den Eltern des Kleinen. Und sie merken, dass es gar nicht so einfach ist, auf ein Baby aufzupassen. Und das, obwohl das ganze Dorf mithilft. Papa Tuanaku geht baden: Der jährliche Schwimmwettkampf zwischen Maotou und den Nachbarinseln steht bevor. Die beiden Favoriten können aus verschiedenen Gründen nicht am Wettkampf teilnehmen. Nun richten sich alle Hoffnungen auf Papa Tuanaku. Aber damit droht das große Geheimnis von Papa Tuanaku aufzufliegen! Yann bietet seine Hilfe an und Zoom natürlich auch. Auru wird neugierig, als sein Vater immer wieder verschwindet und geht ihm hinterher. Der Tiki der Zwietracht: Yann und Auru haben einen Tiki aus Jade gefunden und bringen die geschnitzte Ahnenfigur ins Dorf. Sie ahnen nicht, dass sie damit einen Fluch freigesetzt haben, der Unfrieden bringen wird. Plötzlich ist jeder mit jedem im Streit. Ramana erklärt Yann und Auru, dass sie den Tiki wieder dorthin zurück bringen müssen, wo sie ihn gefunden haben. Dabei sollen sie ein Ritual ausführen, dass "zwei Brüder wieder zueinander bringt". Eine echte Aufgabe.