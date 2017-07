Unterwegs in Sachsen - Bei Sachsens Nachbarn - durch Böhmens Gärten nach Prag Heute | MDR | 05:50 - 06:20 Uhr | Reportagereihe Infos

Im Böhmischen Mittelgebirge reihen sich markante Vulkankegel schier endlos aneinander. Aus ihrer Mitte richtet sich als höchster der Milleschauer auf, der als windigster Berg Tschechiens gilt und die meisten Gewitter der Umgebung verzeichnet. Beate Werner folgt dem tief eingeschnittenen Flusslauf der Elbe und steht beeindruckt an der Porta Bohemica, dem engsten Abschnitt des Elbedurchbruchs. Original-Titel: Unterwegs in Sachsen Laufzeit: 30 Minuten Genre: Reportagereihe, D