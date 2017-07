Esther, Rahel und Thirza Matthiesen kehren völlig abgebrannt in die "Prärie" ihrer Kindheit, die Heidelandschaft Mecklenburg-Vorpommerns, zurück. Der einst idyllische Reiterhof ist verwildert und ihr trinkfreudiger Vater empfängt sie raubeinig wie eh und je. Als sich die Bank das hoch verschuldete Gestüt unter den Nagel reißen will, weckt das in dem störrischen Clan ungeahnte Kräfte.