Yann und Timeti wollen gerne mit Auru am anspruchsvollen Heatopuu-Surf-Wettbewerb teilnehmen, doch es wird ihnen verboten. Die beiden beschließen, einfach heimlich mitzumachen. Am Vortag des Wettkampfs hat Ramana eine Vision: Der beste Surfer von Maotou wird in große Gefahr geraten. Das bezieht Auru natürlich auf sich, und er versucht nun, sich vor dem Wettkampf zu drücken. Ohne Erfolg. Er muss starten, doch ist er auch der Beste?