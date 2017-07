Drei Kandidatenpaare stellen ihr Wissen über Antiquitäten unter Beweis. Wer kann den Wert skurriler Raritäten am besten schätzen? Wer erkennt das kostbarste Stück? In vier Runden spielen sie sich durch verschiedene Säle eines Schlosses. Am Ende jeder Runde geht es in eine Schatzkammer, wo die Kandidaten jeweils ein Objekt für ihre Sammlung aussuchen. Am Ende gibt es 1000 Euro zu gewinnen.