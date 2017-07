Der Porsche Mobil 1 Supercup ist der schnellste Markenpokal der Welt und wird als einzige Gran-Turismo-Serie exklusiv im Rahmen der Formel 1 ausgetragen. Acht Rennstationen stehen 2017 auf dem Programm. Das Saisonfinale findet auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt (MEX) vom 28. bis 29. Oktober statt. Die Teams fahren in identischen Porsches (911 GT 3 Cup), die es auf 460 PS bringen und von einem 3,8 Liter großen Sechszylinder-Boxermotor angetrieben werden. Für viele junge Piloten ist der Supercup ein gefragtes Sprungbrett in den internationalen GT-Sport. Die Meisterschaft 2016 ging an den Deutschen Sven Müller.