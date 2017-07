Wie ein Seepferdchen aussieht, ist bekannt. Aber wie soll nur eine Seekuh aussehen? Das will Anna herausfinden. Nur wo zuerst suchen? In der See, wie schon der Name sagt. Und zwar am besten im warmen Wasser, zum Beispiel vor der Küste Floridas. Na dann, Badeanzug einpacken und ab an die Arbeit im Sonnenstaat! Im Gegensatz zu den kleinen Seepferdchen sind Seekühe - auch Manatis genannt - kaum zu übersehen. Sie erreichen locker die Länge und das Gewicht eines Sportwagens. Außerdem erleichtert es Annas Aufgabe, dass das Wasser in den Küsten und Lagunen Floridas häufig kristallklar ist. Doch wie nah kann sie sich an das unheimlich wirkende Tier heranwagen? Die Größe der Seekühe mag furchteinflößend sein, aber diese Riesen sind sanft, sehr friedlich und auch für uns Menschen keine Gefahr. Als Vegetarier ernähren sie sich hauptsächlich von Seegras. Andersrum ist allerdings stimmt das Gegenteil: Der Mensch war und ist eine sehr große Gefahr für die Seekuh: Sie wurde in Massen gejagt. Ihr Fleisch war begehrt und ihre Haut wurde zu Leder verarbeitet. Heute sind es die Fischernetze und Motorboote, die die Seekühe in ihrem natürlichen Lebensraum bedrohen, verletzen und bedrängen. Sie stehen auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten und müssen streng geschützt werden. Annas Suche nach Seekühen führt sie in das Miami Seaquarium, einer Rettungsstation für Meerestiere. Dort kommt sie gerade rechtzeitig zu einem Großeinsatz: Vier Seekühe werden in einem Becken vom Tierarzt mit Ultraschall und Röntgenmaschine auf innere Verletzungen untersucht. Die Fütterung übernimmt Anna selbst. Wie fühlt sich wohl so ein haariges Maul einer Seekuh an? Auf einem Boot geht Annas Reise an der Küste Floridas weiter. Dort halten sich die Tiere den Großteil des Jahres auf. Wird das Wasser im Winter kälter, ziehen sich die Seekühe in die schönen Lagunen zurück. Dort entspringt nämlich warmes Quellwasser. In Crystal River trifft Anna die Tierfilmerin Cora. Dort darf sie sogar mit Seekühen tauchen gehen und macht ihre eigenen Unterwasseraufnahmen - ein einmaliges Erlebnis.