Shary und Ralph verraten heute, wie man bunte Schatten an die Wand wirft, was gegen rote Pupillen auf Fotos hilft - und die Antworten auf folgende Fragen: Warum kann man bei Vollmond schlechter schlafen? Vollmond! Er soll Vampire und Werwölfe zum Leben erwecken. Wie schafft er es außerdem, Menschen vom Schlaf abzuhalten? Warum ist das Licht am Fahrrad vorne weiß und hinten rot? Beim Fahrrad muss das Licht vorne weiß, hinten rot sein. So steht es in der Straßenverkehrsordnung. Doch warum sind die Farben so streng festgelegt? Die Hauptsache ist doch, dass das Rad in der Dunkelheit beleuchtet und sichtbar ist - oder? Wie kann ein Infrarotthermometer die Temperatur schneller messen als ein normales Thermometer? Warum werden Energiesparlampen erst langsam hell? Warum heißt die Pupille Pupille?