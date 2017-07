In dieser Folge geht es zu Bianca nach Hamburg. Die Neunjährige traut sich an eine kalte Suppe aus Polen, denn ihre Mutter kommt ursprünglich daher. In Polen heißt das Gericht "Chlodnik". Am liebsten verbringt Bianca ihre Zeit mit Freunden, deshalb bekommt sie beim Kochen auch Unterstützung von ihrer Freundin Juna.