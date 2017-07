Nina Sieveking muss eine schwere Entscheidung treffen. Das Landeskriminalamt (LKA) bittet die junge Polizistin um ihre Mithilfe bei Ermittlungen. Ausgerechnet Dr. Martin König, der Vater von Ninas bester Freundin Charly, soll in dubiose Geldwäschegeschäfte verwickelt sein. Als sich dessen russischer Geschäftsfreund Grigorij Sidorov zu einem Besuch in der Hansestadt ankündigt, wittern die LKA-Ermittler ihre große Chance, den Ring um die beiden Männer endlich zu sprengen. Doch dafür benötigen sie jemanden, den sie unauffällig ins Haus schleusen können, eine menschliche Wanze - Nina Sieveking. Sie lehnt empört ab, doch das Gespräch mit den LKA-Beamten und Kommissariatsleiterin Küppers nagt an ihr: Sollte sie ihre Pflicht als Polizistin wahrnehmen und damit das Familienglück ihrer besten Freundin aufs Spiel setzen? Wäre sie überhaupt in der Lage, einen solchen Verrat zu begehen? Sie versucht, eine klare Grenze zwischen der Polizistin Nina Sieveking und der Privatperson zu ziehen. Eine scheinbar unlösbare Aufgabe! Erst ein Routineeinsatz mit ihren Kollegen Paul Dänning und Daniel Schirmer, der eine tragische Wendung erfährt, öffnet ihr die Augen. Nun weiß sie, was zu tun ist - Derweil sucht Liam Kemper seine Vertrauenspolizistin Harry Möller auf. Der kleine Junge macht sich große Sorgen um seinen Vater, der zunehmend abwesend wirkt und im Besitz einer Waffe ist. Doch Harry hat keine Zeit für den Jungen, sie ist auf dem Weg zu einer mysteriösen Undercover-Aktion und schickt ihn zu Paul Dänning. Harry ahnt nicht, dass sie sich dadurch selbst in größte Gefahr bringt.