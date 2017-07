Wissen vor acht - Zukunft - Lebensmittelsensoren - Check, was in Deinem Essen steckt Heute | ARD | 19:45 - 19:50 Uhr | Wissensmagazin Infos

Mehr Termine Inhalt Ein kleiner, tragbarer Sensor soll Lebensmittel exakt auf Nähr - und Inhaltsstoffe untersuchen können. Wie das funktioniert, wo die Grenzen der Technik liegen und für wen das Gerät besonders nützlich sein könnte, erklärt Anja Resche bei "Wissen vor acht - Zukunft". - Lebensmittelsensoren - Check, was in Deinem Essen steckt Original-Titel: Wissen vor acht - Zukunft Laufzeit: 5 Minuten Genre: Wissensmagazin, D 2017 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets