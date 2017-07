"Solo ist eine völlig andere Dimension", sagt Thomas Huber bewundernd über die erste freie Solodurchsteigung, die dem Kalifornier Alex Honnold kürzlich mit der Route Freerider am El Capitan im Yosemite Valley gelungen ist. Da die Huber-Buam Thomas und Alex eine ganz persönliche Beziehung zu dieser Route haben, kann Thomas im Gespräch mit Michael Pause interessante Hintergründe erläutern und Honnolds Glanzleistung einordnen. An Felsen und schroffen Gipfeln in deutlich kleineren Dimensionen erfreuen sich die Kletterer im Allgäu! Seit kurzem aber zieht es viele von ihnen auch in die neue Kletter- und Boulderhalle der Alpenvereinssektion Kempten. "Bergauf-Bergab" nimmt dies zum Anlass, um die vielfältige Kletterszene der Region zu besuchen. Michael Düchs war dabei mit verschiedenen Begleitern zwischen Halle, Klettergarten und den Tannheimer Bergen unterwegs. Ein erfrischendes Finale zeigt die Faszination von Wasserspielen im Gebirg' am Beispiel eines Wasserfalls. - Klettern - von den Plastikgriffen in den echten Fels