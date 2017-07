Inken, Viktoria und Lena steht ein turbulenter Sommer bevor. Gemeinsam wollen die Schulfreundinnen herausfinden, wie man am besten zu einem Orgasmus kommt - schließlich soll dieses Glücksgefühl ungeahnte Kräfte freisetzen. Doch die Mädels haben ein Problem. Was tun, wenn es an geeigneter männlicher Begleitung fehlt? An Fantasie jedenfalls mangelt es den Freundinnen nicht...