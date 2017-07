CSI: Miami Heute | RTL NITRO | 20:15 - 21:10 Uhr | Krimiserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Horatio Caine leitet das CSI-Team in Miami. Der Bombenexperte verfügt über ein fotografisches Gedächtnis und einen recht trockenen Humor. Zur Seite stehen ihm u. a. die Ballistikerin Calleigh Duquesne und der Detetctiv Eric „Delko“ Delektorsky: Weil ein Auftragskiller an einer Leseschwäche leidet, verliert die junge Laura Spelman ihre Eltern. Lt. Horatio bemüht sich besonders um die Aufklärung des Falls, doch der Mörder hat seinen Fehler erkannt und will seinen Auftrag zu Ende führen. (SV1) Untertitel: Spurensuche in New York Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2004 Regie: Danny Cannon Folge: 23 Schauspieler: Horatio Caine David Caruso Calleigh Duquesne Emily Procter Tim Speedle Rory Cochrane Alexx Woods Khandi Alexander Eric Delko Adam Rodriguez Davey Penrod John Mariano Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets