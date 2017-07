Ein junger Mann wird auf der New Yorker Brooklyn Bridge tot aufgefunden. Es handelt sich um den 19-jährigen Ethan Grohl, der als Drogenkurier unterwegs war. Dr. Sid Hammerback stößt bei der Autopsie der Leiche auf eine Kontaktlinse, die den Täter Boyd Hackman überführt. Doch damit ist der Fall noch nicht erledigt: Ethan hatte nicht nur Drogen bei sich, sondern auch das Foto einer jungen Frau, die mit zahlreichen Verletzungen in ihrem eigenen Blut liegt. Trotz der Verstümmelungen scheint das Opfer noch zu leben. Die Zeit rennt den Detectives der NYPD davon: Werden sie das Mädchen rechtzeitig finden? Bei dem Opfer handelt es sich um die 15-jährige Mary Portico, die vor einiger Zeit von zuhause ausgerissen war. Eine genaue Betrachtung des Fotos liefert einen Hinweis auf den möglichen Aufenthaltsort von Mary, da auf dem Bild das berühmte Flatiron Building zu sehen ist. Doch dieses Gebäude gibt es nicht nur in Brooklyn, sondern auch außerhalb von New York: Mary befindet sich zwar tatsächlich in der Nähe des Gebäudes - allerdings in dem Flatiron Building in San Francisco. Die Detectives brechen auf nach San Francisco - doch dort nimmt der Fall der Ausreißerin Mary Portico eine dramatische Wendung...