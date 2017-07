Promi Shopping Queen Heute | VOX | 20:15 - 23:20 Uhr | Stylingshow Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Vier Prominente lassen sich auf das Fashion-Abenteuer 'Shopping Queen' ein: Ein kompletter Look zu einem bestimmten Motto bestehend aus Outfit, Schuhen, Accessoires, Haare und Makeup muss innerhalb von vier Stunden her und er darf nicht mehr als 500 Euro kosten. Nach vier Tagen, gegenseitigen Bewertungen und der abschließenden Punktevergabe von Guido Maria Kretschmer steht das prominente Shopping-Ranking fest. Wer wohl 'Promi Shopping Queen' wird? Untertitel: Motto in Trier/Berlin: Punk's not dead! Ob Nieten, Leder oder zerrissene Jeans - Versetze den Punk-Look in die Moderne! Laufzeit: 185 Minuten Genre: Stylingshow, D 2016 Folge: 42 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets