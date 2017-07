Aufgewachsen in Palacios, Texas war Charlene Corporon als nette Lady bekannt. Die Beziehung zwischen ihrem Sohn Gary und seiner Mutter wurde kompliziert, als Vater und Ehemeann Willy Corporon in einem tragischen Unfall starb. Eines Tages sorgt sich Charlenes neuer Freund um ihr Wohlbefinden. Die Polizei findet Charlene erschossen in ihrer Wohnung. Ist ihr eigener Sohn für den Mord verantwortlich?