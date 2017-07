Heiter bis tödlich - Akte Ex Morgen | RBB | 01:00 - 01:50 Uhr | Krimiserie Infos

Der erfolgreiche Kanut Ulf Schünemann wurde ermordet. Zunächst gerät Ulfs Konkurrent, ins Visier der Ermittlungen. Dieser ist ständig pleite und auf der Suche nach lukrativen Einnahmequellen. Doch auch der Sponsor des Rudervereins, Hermann Dücker, wird verdächtigt. Der eifrige Geschäftsmann war bereits seit einiger Zeit sehr an dem Bauernhof der Eltern des Mordopfers interessiert. Original-Titel: Akte Ex Untertitel: Fernweh Laufzeit: 50 Minuten Genre: Krimiserie, D 2012 Regie: Jorgo Pappavasilliou Folge: 6 Schauspieler: Kristina Katzer Isabell Gerschke Lukas Hundt Oliver Franck Elli Katzer Rita Feldmeier Jule Katzer Anna Krajci Yvette Müller Sarah Alles Joseph Ottner Michael Greiling