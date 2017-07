Live-Übertragung des Qualifyings zum Großen Preis von Österreich in der Formel 1. Welcher Fahrer erkämpft sich die beste Startposition für das morgige Rennen? Der 4,3 km lange Red Bull Ring in Spielberg wurde 2014 nach einer zehnjährigen Pause erstmals wieder in den Formel-1-Kalender aufgenommen. Zuvor wurde der Rundkurs in Spielberg aufwendig modernisiert, in ein neues Motorsportzentrum umgebaut und vor allem viel sicherer gestaltet als der bisherige Kurs, auf dem es 1975 einen tödlichen Unfall gab.