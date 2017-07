Eine uralte finnische Tradition verlangt, dass der 13-jährige Oskari eine Nacht alleine in der Wildnis verbringen muss. Während sich der Teenager in einem einsamen Wald einrichtet, geht in seiner direkten Umgebung ein großes Flugzeug zu Boden. Osakari eilt zur Unglücksstelle und kann einen Überlebenden retten, der sich als William Alan Moore, Präsident der Vereinigten Staaten entpuppt. Für die beiden ungleichen Gefährten beginnt ein Kampf um Leben und Tod, denn Terroristen haben bereits die Fährte aufgenommen...