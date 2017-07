Pi Patel lebt mit seinen Eltern und seinem Bruder in Indien in dem Zoologischen Garten, den sein Vater betreibt. Bei dem Versuch der Familie, mitsamt den Zootieren nach Kanada umzusiedeln, erleidet der Ozeandampfer in einem Orkan Schiffbruch, den nur Pi und ein gefährlicher Tiger gemeinsam in einem Rettungsboot überleben. Während die zwei nun im Meer treiben, entwickelt sich eine sonderbare Beziehung zwischen den beiden.