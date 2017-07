Das kochende Ehepaar widmet sich heute den oft geschmähten Pommes Frites, die nicht nur Kinderherzen höher schlagen lassen. Perfekte Pommes müssen außen knusprig und innen weich sein, gebacken in gutem Fett. Zubereitet werden neben klassischen Pommes auch streichholzfeine Alumettes und dicke Wedges, außerdem leckere Dips. Martina und Moritz backen in Öl, im Backofen und in der Fritteuse.