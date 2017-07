Töte mich Heute | WDR | 23:55 - 01:20 Uhr | Drama Infos

Die 13-jährige Marie hat nur einen Wunsch: Sie möchte sterben und ihrem unerträglich einsamen Leben auf dem Land entfliehen. Doch sie schafft es selbst nicht. Als sie einem entflohenen Strafgefangenen hilft, sich in der Nähe des elterlichen Hofes zu verstecken, schließt sie mit ihm einen Pakt. Sie verrät ihn nicht und hilft ihm, weiter zu fliehen. Dafür muss er versprechen, sie am Ende umzubringen. Der Deal steht und die Reise beginnt ... Laufzeit: 85 Minuten Genre: Drama, CH, D, F 2012 Regie: Emily Atef FSK: 12 Schauspieler: Adele Maria-Victoria Dragus Timo Roeland Wiesnekker Julius Wolfram Koch Claudine Christine Citti Personenschutz in Marseille Jean Jérôme Esposito Frau im Waldhaus Geno Lechner