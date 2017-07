Es klingt wie Science Fiction, wie ein Horrorszenario aus einem Hollywood-Blockbuster, aber es wird passieren. Forscher, die an der Erschaffung von künstlichen Intelligenzen arbeiten, sind sich sicher: Noch in diesem Jahrhundert wird es Maschinen geben, die intelligenter sein werden als der Mensch und die uns die Herrschaft über den Planeten Erde entreißen könnten. Die Sendung zeigt, was auf uns zukommt, wenn Computer die Macht übernehmen - und wie wir uns schützen können. - Fremdgesteuert - Wie Computer unser Denken übernehmen