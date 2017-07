Mitternachtsspitzen - Aus dem Wartesaal am Dom unter dem Kölner Hauptbahnhof Heute | WDR | 21:45 - 22:45 Uhr | Kabarett Infos

Mehr Termine Inhalt Er ist ein messerscharfer Chronist des täglichen Politgeschehens: Mit viel Schwung biegt Urban Priol immer wieder um die Kabarettecke, schlägt wortreiche Haken und verwandelt virtuos brandneue Nachrichten in aberwitzige Pointen. Als Pförtner im "Kanzleramt Pforte D" steht Lothar Bölck seit vielen Jahren für hochaktuelles politisches Kabarett. Und in Özgpür Cebes Brust schlagen drei Seelen. Original-Titel: Mitternachtsspitzen Laufzeit: 60 Minuten Genre: Kabarett, D 2017 Gäste: Gäste: Özgür Cebe, Lothar Bölck, Urban Priol