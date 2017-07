Malcolm mittendrin Heute | ORF 1 | 08:10 - 08:30 Uhr | Comedyserie Infos

Nebenan ziehen neue Nachbarn ein. Die Familien beschnuppern sich vorsichtig und kommen schließlich wunderbar miteinander aus. Doch nach einer harmonischen Anfangsphase offenbaren die Nachbarskinder ihr wirkliches Gesicht: Sie lügen und beißen. Nur Hal bleibt von der Krise unbeeindruckt. Während ihre Frauen Lois und Tina sich nicht ausstehen können, versteht er sich bestens mit Mike. Reese und Malcolm fordern jedoch Krieg auf ganzer Linie... Original-Titel: Malcolm in the Middle Untertitel: Neue Nachbarn Laufzeit: 20 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2001 Regie: Ken Kwapis Folge: 13 Schauspieler: Malcolm Frankie Muniz Lois Jane Kaczmarek Hal Bryan Cranston Francis Christopher Kennedy Masterson Reese Justin Berfield Dewey Erik Per Sullivan