Alvin und die Chipmunks 2 Heute | Super RTL | 20:15 - 21:55 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Der Hörnchen-Alarm geht weiter. Nachdem Dave sich in Paris verletzt hat, müssen die Streifenhörnchen ganz allein nach Los Angeles zurückreisen. Dort kann sich nur der junge Toby um sie kümmern, der allerdings nichts als Computerspiele im Kopf hat. Immerhin hatte Dave sie noch zur Schule angemeldet, wo sie auch die süßen Chipettes treffen. Original-Titel: Alvin and the Chipmunks 2 Laufzeit: 100 Minuten Genre: Komödie, USA 2009 Regie: Betty Thomas FSK: 6 Schauspieler: Toby Zachary Levi Ian David Cross Dave Seville Jason Lee Dr. Rubin Wendie Malick Julie Anjelah N. Johnson Tante Jackie Kathryn Joosten Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets