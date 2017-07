Die Kelten prägten das Leben in weiten Teilen Europas lange vor den Römern. Doch zwischen Mythos und Wirklichkeit geben sie den Forschern bis heute viele Rätsel auf. Waren die Kelten überhaupt ein Volk, eine Zivilisation wie die Römer? Was einte all die vielen Stämme mit ihren Fürsten, Druiden, ihrer Musik, ihrem Schmuck und ihren Waffen? Die Sendung begibt sich auf die Spuren der Kelten.