Unsere Moderatorin Ulrike Nehrbaß begleitet einen Tag lang die Crew der "Robina Wald" - eine Floßtour gegen Urantransporte, organisiert von "Robin Wood" und "ContrAtom". Zwei Wochen lang ist das Floß auf Mosel und Rhein unterwegs gewesen. Die AktivistInnen haben einiges unternommen, um Menschen über Atomtransporte zu informieren und sie zu ermuntern, selbst für den Atomausstieg aktiv zu werden. Leckere Erdbeeren in vielen Geschmacksrichtungen gibt es auf dem Bio-Erdbeerhof von Swen Seemann in Eberdingen. Ein mühsames Geschäft, dass jetzt im Sommer Hochsaison hat. Unsere Moderatorin darf bei der Ernte mithelfen und erfährt, worauf es beim Erdbeeranbau ankommt und worin die Herausforderung im Bio-Anbau liegt. Der Steinkauz - unsere zweitkleinste Eule - kämpft ums Überleben. Alte Bäume und geeignete Steinbrüche zum Brüten werden immer seltener .Wir haben Jens Müller vom Naturschutzbund Bingen mal bei einer Beringung begleitet. Wir versuchen überall Energie zu sparen. Doch wie sieht es eigentlich bei Konzerten aus, die enorm viel Strom verbrauchen? Die Newcomer Band "WE ARE ROME" hat sich an das Experiment gewagt: Ein Konzert zu geben - gespeist nur mit erneuerbarer Energie. Naturvision ist Deutschlands größtes und ältestes Filmfestival zu den Themen Natur, Tiere, Umwelt und Nachhaltigkeit. Ende Juli ist es in Ludwigsburg wieder soweit: 100 Filme aus aller Welt. Wir zeigen besonders gelungene Beiträge. Unsere Vogelarten sind erschreckend zurückgegangen. In unserer neuen Serie "Wer piept denn da?" stellen wir eine Vogelart vor und fragen nach bei Peter Berthold - Deutschlands renommiertesten Ornithologen.