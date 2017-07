Ihre glatte Oberfläche reflektiert das Licht. Darin kann man sich selber betrachten. Ob Wandspiegel, Abblendspiegel oder Scheinwerfer im Alltag begegnen sie uns ständig und erleichtern unser Leben. Aber auch die Wissenschaft kann ohne sie nicht auskommen. Die Spiegeltradition in Frankreich geht auf den Sonnenkönig Ludwig den XIV. zurück. Mit der französischen Eigenproduktion für den Spiegelsaal wurde das venezianische Monopol auf den Luxusartikel Spiegel gebrochen. Die "Xenius"-Moderatoren Emilie Langlade und Adrian Pflug besuchen ein Unternehmen in der Nähe von Aachen, um zu erfahren, wie Spiegel industriell hergestellt werden und welche Anwendungsmöglichkeiten es gibt. Dabei entdecken sie, warum Spiegel überhaupt die Fähigkeit besitzen zu spiegeln. Auch das Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte in Chiles Atacama-Wüste setzt auf die Eigenschaft eines Spiegels, um fremde Welten außerhalb unserer Galaxie zu erforschen. Der Hauptspiegel hat immerhin einen Durchmesser von 8,20 Metern. Dieser sammelt das Licht aus dem Weltraum und ermöglicht so spektakuläre Bilder. Eine technische Meisterleistung in deutsch-französischer Zusammenarbeit. - Spiegel - Vom Spiegelsaal zum Teleskop