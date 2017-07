Für die Passagiere und die Besatzung der MS "Astor" beginnt eine Panoramafahrt durch die Bilderbuchlandschaft der norwegischen Fjorde. Es ist die letzte Station vor der Heimreise. Zum Auftakt geht es tief hinein in den Geirangerfjord, vorbei an den "Sieben Schwestern", den berühmten Wasserfällen. Im kleinen Ort ganz am Ende des Fjords möchte Kreuzfahrtleiterin Silvia zusammen mit anderen Crew-Mitgliedern zum Burger-Grill im Hafen. Endlich mal eine kleine Abwechslung zur Gourmetküche an Bord - auch wenn der Spaß viel Geld kostet. Passagiere Uschi und Jürgen Lukasek aus Stade fahren hoch zum Dalsnibba, dem höchsten Berg der Gegend. Der Ausblick ist an diesem Tag grandios. An Bord hat Kabinenstewardess Eva ganz andere Sorgen. Sie geht in ein paar Tagen von Bord - nach sechs Monaten auf See. Aber weg vom Schiff heißt auch weg von Steve, ihrer großen Liebe. Hoteldirektor Wolfgang Ribitsch muss währenddessen die Fußballmannschaft der "Astor" fit kriegen. Denn in Bergen kommt es zum großen Duell mit den Kickern eines britischen Kreuzfahrtschiffs, das viel größer ist als die "Astor". Und das ausgerechnet am Geburtstag von Hoteldirektor und Trainer Wolfgang Ribtisch. Praktikantin Jenny möchte am liebsten gar nicht mehr von Bord, so sehr hat sie sich in das Leben auf See verliebt. Aber der Abschied naht, schließlich nimmt das Schiff schon bald Kurs auf den Heimathafen Bremerhaven.