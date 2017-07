Einbrecherbanden auf Deutschlandtour - Warum sie es so einfach haben Heute | 3sat | 20:15 - 21:00 Uhr | Dokureihe Infos

Einbrecherbanden aus Osteuropa machen in Deutschland reiche Beute. Die Täter sind mobil, nutzen gezielt Engpässe bei Polizei und Justiz. Nur 15 Prozent der Täter können ermittelt werden, die Zahl der Verurteilungen liegt nur bei rund drei Prozent. Ermittlungsgruppen und Sonderkommissionen der Polizei versuchen, die Einbrecher auf frischer Tat zu fassen oder ihre Strategien zu erkennen. - Einbrecherbanden auf Deutschlandtour - Warum sie es so einfach haben Original-Titel: Einbrecherbanden auf Deutschlandtour Laufzeit: 45 Minuten Genre: Dokureihe, D 2016