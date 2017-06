Eine Kreuzfahrt in den hohen Norden, vorbei an Island bis hinauf nach Spitzbergen, dann zum Nordkap und zurück durch norwegische Fjorde: Die MS "Astor" ist unterwegs im ewigen Eis. An Bord sind 300 Besatzungsmitglieder und fast 600 Passagiere. Im ersten Teil der Reise geht es von Bremerhaven durch unruhige See bis nach Island. Für die Passagiere soll diese Tour die schönste Reise des Lebens werden. Doch ein Sturmtief zieht auf. Kurz nachdem der erste Urlaubstag so richtig begonnen hat, müssen viele Gäste bereits auf die Kabine. Seekrank! Stewardess Eva spendet Trost und verteilt Papiertüten in den Gängen - alle anderthalb Meter. Aber der Sturm wird immer stärker, und bis Island sind es noch viele Stunden. Das Bordleben ist eine eigene Welt vor immer neuer Kulisse: Mit dabei ist zum Beispiel Kapitän Sergey Strusevich aus Odessa, der für Monate von Frau und Kindern getrennt ist, oder Kabinenstewardess Eva, für die ein Traum in Erfüllung geht und die an Bord ihre große Liebe gefunden hat. Auch alte "Kreuzfahrt-Hasen" wie Wolfgang Ribitsch sind an Bord, der seit 40 Jahren zur See fährt. Er ist Hoteldirektor mit Wiener Schmäh und Kapitän des Fußballteams der MS "Astor". Und da ist Jenny, die Neue. Sie lernt Reisekauffrau und ist das erste Mal auf großer Fahrt. Auf dieser Tour will sie als Praktikantin der Reiseleitung herausfinden, ob das Leben auf See überhaupt etwas für sie ist. Alle Crew-Mitglieder müssen nicht nur miteinander klar kommen, sondern auch mit den 600 Gästen an Bord. Uschi und Jürgen Lukasek aus Stade machen es dem Bordpersonal leicht. Sie sind das erste Mal auf einem Kreuzfahrtschiff und finden alles "spektakulär". Gudrun und Heinz Bussmann machen dagegen schon ihre 41. Kreuzfahrt: Anlegemanöver, Fjordpassagen, Eisfahrten - die Bussmanns gehören fast schon zur Besatzung. Die mehrwöchige Reise auf einem Kreuzfahrtschiff ist eine logistische, aber auch emotionale Herausforderung: Wie organisiert man die Reparatur der Hörgeräte eines Passagiers im Norden von Island? Und was macht man, wenn fast die Hälfte der Passagiere seekrank ist? Während die Gäste die Reise genießen, wird nicht nur in der Wäscherei und der Küche geschuftet. Das Leben an Bord ist für die Crew mitunter kräftezehrend. Von all dem erzählt die Doku-Reihe mit echten "Traumschiff-Geschichten". Auf einer Kreuzfahrt ist für die Passagiere schließlich alles ein kleines Abenteuer: zum ersten Mal Hummer essen, die kleine Bordliebelei, das Bad in einer heißen Quelle, der wilde Ritt auf Islandpferden, der Cocktail mit Gletschereis und der Stempel vom nördlichsten Postamt der Welt.