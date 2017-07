Into the Blue Heute | RTL 2 | 20:15 - 22:30 Uhr | Actionfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt n den Tiefen des Meeres vor der Küste Bahamas ruhen einige verborgene Schätze, die jeder Schatzjäger nur zu gerne bergen möchte. Als vier Freunde (u. a. Jessica Alba) bei einem Tauchgang ein abgestürztes Flugzeugwrack entdecken, bringen sie eine Flut an Ereignissen ins Rollen, die nicht mehr aufzuhalten sind. Laufzeit: 135 Minuten Genre: Actionfilm, USA 2005 FSK: 12 Schauspieler: Jared Paul Walker Sam Jessica Alba Bryce Scott Caan Amanda Ashley Scott Bates Josh Brolin Reyes James Frain Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets