In New Orleans und Umgebung scheint sich etwas zusammenzubrauen: Pride und seine Kollegen stoßen bei der Untersuchung eines Bombenattentats gegen einen Militärtransport auf verschiedenartige Hinweise, die einen bevorstehenden Terrorangriff vermuten lassen. Gleich mehrere radikale Gruppierungen mit separatistischen Tendenzen haben in der Stadt offenbar ihre Kräfte gebündelt. Das Team plant eine Undercovermission, um das Ziel der Milizen zu identifizieren.